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Спорт

«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы

14:16 26 февраля 2021
Лига Европы

Гранды украинского футбола, киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер», узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги Европы.

По итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в пятницу, 26 февраля, киевляне встретятся с испанским «Вильяреалом» (первую игру «бело-синие» проведут дома), а «горняки» померяются силами с итальянской «Ромой» (первый матч донецкий клуб сыграет на выезде), которую тренирует экс-тренер команды Паулу Фонсека.

Другие пары 1/8 финала сформировали:

«Аякс» (Нидерланды) — «Янг Бойз» (Швейцария)

«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия)

«Динамо» (Хорватия) — «Тоттенхэм» (Англия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Милан» (Италия)

«Славия» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Гранада» (Испания) — «Мольде» (Норвегия)

Отметим, что матчи данной стадии пройдут 11 и 18 марта. Команды, указанные в парах первыми, проведут первые матчи дома.

Напомним, что в 1/16 финала подопечные Мирчи Луческу обыграли по сумме двух матчей бельгийский «Брюгге» (1:1 дома и 1:0 на выезде), а парни Луиша Каштру уверенно разобрались с «Маккаби» из Тель-Авива (2:0 в гостях и 1:0 дома).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у форварда «Ювентуса» Альваро Мораты диагностировали неизлечимую болезнь.

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