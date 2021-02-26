Боксер сложился вдвое: в сети показали «самый сумасшедший нокаут» 2020 года

Яркие нокауты случаются не только в титульных поединках с участием известных боксеров. Есть на что посмотреть, как говорится, и на задворках мирового бокса.

Один из таких произошел в противостоянии двух малоизвестных спортсменов. Судьбу боя решил один удар, после которого соперник, падая назад, буквально сложился вдвое. Рефери сразу же остановил поединок, боясь за здоровье пострадавшего. К счастью, все обошлось и на объявление победителя проигравший вышел уже самостоятельно.

Видео, размещенное в Twitter, окрестили «самым сумасшедшим нокаутом 2020 года». И, стоит сказать, действительно впечатляет…

THE CRAZIEST KO OF 2020

Literally folded in half, thankfully the fighter made a full recovery and walked out of the ring@TimBoxeo pic.twitter.com/t8cWolTvNx — Boxing King Media (@BoxingKingMedia) February 23, 2021

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что UFC представил свою подборку лучших нокаутов промоушена прошлого года.

Фото иллюстрация pixabay.com

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