Гол-шедевр Тотовицкого помог «Десне» разгромить «Ингулец»: видеообзор матча чемпионата Украины

В пятницу, 26 февраля, матчем на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского стартовал 16-й тур чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины, 16-й тур

26 февраля (пятница)

«Десна» (Чернигов) — «Ингулец» (Петрово) — 3:0 (Тотовицкий, 34, Гитченко, 57, Ермаков, 84). Молодежные составы — 1:2.

Черниговская «Десна» второй тур подряд проводила домашний матч на столичном стадионе имени Валерия Лобановского. Следом за результативной ничьей с «Динамо» (1:1) подопечные Александра Рябоконя разгромили «Ингулец» из Петрово.

Северяне не испытали особых проблем с командой из райцентра в Кировоградской области, которая в гостевых матчах элитного дивизиона пока не побеждала (5 ничьих и 4 поражения). «Десна» провела матч с позиции силы и уверенно обыграла соперника. В первом тайме гол-шедевр организовал Тотовицкий. Приняв мяч на фланге, полузащитник разобрался с двумя оппонентами на пути в штрафную, после чего отправил мяч точно в дальнюю девятку.

Гол-красавец Тотовицкого

После перерыва курьезный гол записал на свой счет Гитченко, когда после подачи с углового мяч попал в бедро защитнику северян и залетел в сетку, а на последних минутах окончательный счет установил Ермаков, удачно сыграв после еще одной подачи с углового, и тем самым оформив второй разгром «Ингульца» в элите (ранее с аналогичным счетом команда из Петрово уступила «Шахтеру»). Также стоит отметить еще одно событие: на второй компенсированной минуте на поле у «Десны» появился 20-летний Денис Демьяненко — сын легендарного защитника «Динамо» 1980-х, обладателя Кубка кубков-1986 Анатолия Демьяненко.

Положение команд:

1. «Динамо» — 34 очка (15 матчей);

2. «Шахтер» — 33 (15);

3. «Десна» — 27 (16);

4. «Заря» — 26 (14);

5. «Ворскла» — 22 (15);

6. «Александрия» — 22 (15);

7. «Колос» — 22 (15);

8. «Олимпик» — 17 (14);

9. «Мариуполь» — 16 (15);

10. «Днепр-1» — 14 (15);

11. «Ингулец» — 12 (16);

12. «Львов» — 12 (14);

13. «Рух» — 10 (15);

14. «Минай» — 10 (14).

Бомбардиры: 9 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Виктор Цыганков («Динамо»); 6 — Анатолий Нуриев («Минай»), Владислав Кулач («Ворскла»), Филипп Будковский Андрей Тотовицкий (оба — «Десна»), Александр Гладкий («Заря»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Младен Бартулович («Ингулец»).

Также в рамках 16-го тура будут сыграны следующие матчи: «Мариуполь» — «Днепр-1», «Ворскла» — «Александрия», «Колос» — «Рух» (27 февраля), «Минай» — «Олимпик», «Шахтер» — «Заря», «Львов» — «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с испанским «Вильярреалом», а «Шахтер» будет противостоять римской «Роме».

Фото ФК «Десна»

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