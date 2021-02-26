Российский боец ММА вышел на бой со свастикой на теле: его избили в первом же раунде

Ничем, казалось, не примечательный бой предварительного карда состоявшегося в Сочи турнира по смешанным единоборствам лиги AMC Fight Nights завершился скандалом. В поединке промежуточного веса сразились два россиянина — Михаил Турканов и Алибег Расулов.

Внимание привлекла личность 33-летнего бойца из Санкт-Петербурга Турканова, на теле было несколько свастик — на груди и на правом плече. Западные СМИ (в частности, sportbible.com, middleeasy.com, god.dailydot.com) недоумевают, как этот «красавец» вообще мог быть допущен к состязаниям одного из самых популярных промоушенов ММА в России.

Отметим, что встреча для Турканова завершилась быстро — техническим нокаутом. Бойца по прозвищу Питбуль избили уже в первом раунде, за три с небольшим минуты.

Видео боя Расулов — Турканов

Как оказалось, Турканов выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 2011 года. В 14 поединках он отпраздновал 8 побед и потерпел 6 поражений (все шесть раз он проиграл досрочно).

«У меня ведь татуировки языческие, — рассказывал Михаил Турканов в интервью matchtv.ru. — Под свастикой у меня три языческих чура, а не портрет Гитлера или Муссолини. Конституция — высший закон в России — позволяет мне исповедовать то, что я хочу.

То, что Гитлер использовал древний символ, ничего не значит. Например, та же свастика, которая у меня на татуировке, была изображена на российских купюрах при Временном правительстве. Да много где она использовалась".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на турнире в Сочи 186-килограммовый боец ММА из Бразилии вырубил россиянина, но проиграл бой.

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