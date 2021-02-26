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Спорт

Украинский боксер Чухаджян победил в Москве экс-чемпиона России

8:12 27 февраля 2021
Карен Чухаджян

Известный украинский боксер Карен Чухаджян (17 побед, 7 из них — нокаутом, 1 поражение), победивший в прошлом году россиянина Сергея Воробьева в бою за пояс WBA International в полусреднем весе, провел еще один успешный поединок на территории страны-агрессора.

В рамках состоявшегося 26 февраля вечера бокса от промоутерской компании Shamo Boxing на арене Универсального дворца спорта «Крылья Советов» в Москве 24-летний боксер из Киева победил 37-летнего экс-чемпиона России Алексея Евченко (19 побед, 8 — из них нокаутом, 14 поражений, 2 ничьи). Поединок продлился все 8 раундов и закончился победой украинца единогласным решением судей — 80:72, 80:72, 80:72.

Отметим, что Карен целый год не выходил на ринг, поскольку 2 февраля 2020-го в победном бою в Калининграде заразился от соперника болезнью Боткина, а позже перенес коронавирус.

Свое единственное поражение Чухаджян потерпел еще в дебютном поединке на профессиональном ринге. После этого украинец завоевывал юношеские пояса WBO и WBC, а также титул WBA International, с которым из-за болезней решил расстаться.

Кстати, в прошлом году после своей первой победы в РФ украинец с армянскими корнями Чухаджян заявил: «Считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в сети показали «самый сумасшедший нокаут» 2020 года.

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