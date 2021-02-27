Футболист сборной Англии Деле Алли расстался с красавицей-моделью

Футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии 24-летний Деле Алли, расстался со своей возлюбленной, моделью Руби Мэй, над которой он в шутку издевался во время карантина, сообщает The Sun.

Как информирует источник, инициатором разрыва после серии ссор стала Руби, которую не устраивало, что футболист проводил практически все свое свободное время за видеоиграми. Молодые люди уже отписались друг от друга в социальных сетях. 25-летняя Руби также удалила все совместные фото в Instagram.

«Они пережили много разных моментов, но теперь, похоже, их отношениям пришел конец. Руби все надоело, она собрала вещи и уехала», — рассказал источник, близкий к девушке.

Напомним, что Деле и Руби, которая работала моделью для Dolce & Gabbana и Chanel, начали встречаться в 2016 году. Об их романе стало известно во время Евро-2016, когда в объектив фотокамер попал момент, как девушка утешает футболиста после поражения сборной Англии в матче с исландцами. В 2018 году они ненадолго расстались, но затем снова возобновили отношения.

Напомним, что в прошлом году в дом финалиста Лиги чемпионов Деле Алли (кстати, сына нигерийца и англичанки) стоимостью 2,7 млн долларов ворвались грабители в масках и с ножами. Пока футболист с братом Гарри и другом играл в бильярд, злоумышленники вынесли из особняка часы и украшения. После случившегося Алли усилил охрану, в частности, купив сторожевого добермана.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что красавица-дзюдоистка Дарья Билодид рассталась с футболистом «Динамо» Денисом Поповым.

Фото Instagram

177

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter