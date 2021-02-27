У футболиста сборной Украины Александра Караваева родился сын

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев, пробившийся вместе с командой в 1/8 финала Лиги Европы, второй раз стал отцом. Супруга футболиста Инна подарила ему сына, которого счастливые родители назвали Кириллом.

Инна Караваева опубликовала в сторис Instagram момент возвращения из роддома домой, где все было в цветах и воздушных шариках с поздравлениями от мужа.

Отметим, что и у Александра, и у Инны их брак второй. 28-летний футболист ранее был женат на уроженке Севастополя Людмиле. У них растет 5-летняя дочь Ариана. А Инна состояла в отношениях с футболистом Антоном Гаем (братом экс-игрока сборной Украины Алексея Гая) и воспитывает 7-летнюю дочь Полину.

Александр с Инной и ее дочерью от первого брака Полиной

Как известно, Александр Караваев, в активе которого 27 поединков и один мяч за сборную Украины, перебрался в «Динамо» из «Зари» летом 2019 года. В составе столичного клуба защитник завоевал Кубок Украины и дважды Суперкубок страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин второй раз стал отцом.

Фото Instagram

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