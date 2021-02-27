Раритетный кабриолет Марадоны выставили на аукцион в Париже

Автомобиль, который в свое время принадлежал легенде мирового футбола Диего Марадоне, скончавшемуся в возрасте 60 лет в ноябре прошлого года, продадут с молотка. Раритетный кабриолет Porsche 911 Type 964 Carrera 2 1992 года выпуска будет выставлен на аукционе в Париже, который состоится 3--10 марта. Международный аукционный дом Bonhams намерен выручить от продажи культового спортивного автомобиля от 180 до 240 тысяч долларов.

Сообщается, что Диего Марадона приобрел роскошное авто, которых выпустили всего 1200 единиц, в ноябре 1992 года во время выступлений за испанскую «Севилью». Однажды знаменитый аргентинец был пойман за рулем Porsche полицией, когда в центре Севильи пролетел на красный цвет на скорости 180 км/час.

Правда, на своем «железном коне» мощностью 250 лошадиных сил аргентинец наездил всего 7 500 км, продав машину в сентябре 1993 года некой бизнес-леди с Мальорки. Спустя семь лет владельцем кабриолета стал французский коллекционер. Впоследствии «911-й» проходил через несколько французских коллекций, пока не попал в 2016 году в руки его нынешнего хозяина, живущего в Германии. Общий пробег автомобиля, способного разогнаться до 260 км/час, составляет 122 741 км.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какое наследство оставил легендарный Диего Марадона после своей смерти.

Фото ФК «Севилья», Bonhams

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