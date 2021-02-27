«Ворскла» сняла «проклятие», команда Маркевича спаслась в Днепре: видеообзоры матчей УПЛ

В субботу, 27 февраля, суперрезультативными матчами в Днепре и Полтаве продолжилась программа 16-го тура украинской премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 16-й тур

27 февраля (суббота)

«Мариуполь» — «Днепр-1» — 2:2 (Меличенко, 34, Кулаков, 87 — Дуглас, 13, Довбик, 61, с пенальти). Молодежные составы — 2:2.

Из-за неготовности футбольного поля в Мариуполе подопечные Остапа Маркевича продолжают принимать соперников в других городах. С «Днепром-1» азовцы с болельщиками на трибунах играли в… Днепре.

В очень даже зрелищном поединке «Мариуполь» дважды уступал в счете, но каждый раз находил в себе силы отыграться (первая ничья соперников в премьер-лиге). При этом точный удар головой Кулакова на 87-й минуте не только прервал четырехматчевую проигрышную серию «Мариуполя» в УПЛ, но и не позволил подопечным Игора Йовичевича обойти номинальных хозяев поля в турнирной таблице.

«Ворскла» (Полтава) — «Александрия» — 3:1 (Кулач, 39, 77, с пенальти, Тиль, 70 — Бабогло, 55). Молодежные составы — 4:1.

На стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве сошлись претенденты на места в еврокубках, имевшие по 22 очка и делившие в турнирной таблице 5−6-е места. И если подопечные Владимира Шарана до этого не проигрывали в трех встречах подряд, то команда Юрия Максимова никак не могла одолеть соперников в премьер-лиге в пяти (!) последних матчах (три ничьи и два поражения).

И нужно отметить, что рубка в Полтаве получилась еще та — никто не хотел «умирать»! Первыми дрогнули более активные в атаке гости, после грубой ошибки которых в обороне форвард полтавчан Кулач на 39-й минуте вывел «Ворсклу» вперед.

«Александрия» отыгралась вскоре после перерыва, когда после подачи углового защитник гостей Бабогло смог протолкнуть мяч в сетку. И все-таки последнее слово в этой битве оказалось за полтавчанами. На 70-й минуте полузащитник сборной Люксембурга Тилль забил свой первый мяч в украинском футболе, а на 77-й с «точки» отличился Кулач, который довел число своих голов в сезоне до восьми и вплотную приблизился к дуэту лучших бомбардиров УПЛ Цыганкову и Шахабу. С шестой попытки команда Юрия Максимова на характере таки сняла «проклятие», прервав свою серию без побед, длившуюся с 22 ноября прошлого года.

1:0 Кулач (39-я мин.)

1:1 Бабогло (55-я мин.)

2:1 Тилль (70-я мин.)

3:1 Кулач (77-я мин., с пенальти)

26 февраля (пятница)

«Десна» (Чернигов) — «Ингулец» (Петрово) — 3:0 (Тотовицкий, 34, Гитченко, 57, Ермаков, 84). Молодежные составы — 1:2.

Положение команд:

1. «Динамо» — 34 очка (15 матчей);

2. «Шахтер» — 33 (15);

3. «Десна» — 27 (16);

4. «Заря» — 26 (14);

5. «Ворскла» — 25 (16);

6. «Александрия» — 22 (16);

7. «Колос» — 22 (15);

8. «Олимпик» — 17 (14);

9. «Мариуполь» — 17 (16);

10. «Днепр-1» — 15 (16);

11. «Ингулец» — 12 (16);

12. «Львов» — 12 (14);

13. «Рух» — 10 (15);

14. «Минай» — 10 (14).

Бомбардиры: 9 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Виктор Цыганков («Динамо»); 8 — Владислав Кулач («Ворскла»); 6 — Анатолий Нуриев («Минай»), Филипп Будковский Андрей Тотовицкий (оба — «Десна»), Александр Гладкий («Заря»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Младен Бартулович («Ингулец»).

Также в рамках 16-го тура сыграют: «Колос» — «Рух» (27 февраля), «Минай» — «Олимпик», «Шахтер» — «Заря» и «Львов» — «Динамо» (28 февраля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с испанским «Вильярреалом», а «Шахтер» будет противостоять римской «Роме».

Фото ФК «Ворскла»

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