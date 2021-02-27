«Сексуальная леди»: Марта Костюк поделилась горячим фото в купальнике
Третья ракетка Украины 18-летняя Марта Костюк (79-я в мире), отсидевшая две недели на карантине в номере отеля в Мельбурне, побаловала поклонников откровенным снимком в купальнике.
«Сладких снов», — подписала фотографию в Instagram Марта.
Болельщики, конечно же, оценили точеную фигуру теннисистки, не скупясь в комментариях на комплименты.
«И как теперь уснуть?!», «Украинские девушки огонь», «Фигура — космос», «Сексуальная леди», «Настоящее значение совершенства», — пишут подписчики.
Напомним, что Марта Костюк в январе дошла до полуфинала турнира в Абу-Даби, а на Australian Open прекратила борьбу уже в первом раунде. По иронии судьбы, в обоих случаях обидчицей украинки становилась россиянка Вероника Кудерметова.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марта Костюк поделилась откровенными снимками на карантине.
Фото Instagram156
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