В ночь на воскресенье, 28 февраля, в Майами на стадионе «Хард Рок» прошел бой между обладателем чемпионских поясов по версиям WBC и WBA во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (55 побед, 37 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи) и претендентом из Турции Авни Йылдырымом (21 победа, 12 из них — нокаутом, 3 поражения).

Поединок прошел фактически в одностороннем порядке. В первом и втором раундах обладатель титулов «пристреливался» к своему сопернику, а в третьей трехминутке включился полноценно — и отправил его в нокдаун.

В итоге Йылдырым, заработающий за данный поединок 2,5 млн долларов (гарантированный гонорар мексиканца составит 20 млн в американской валюте), совместно со своим тренерским штабом принял решение не выходить от греха подальше на четвертый раунд.

«Приятно так часто выступать, и очень рад оказаться в Майами. Я хотел показать хороший бой, и поэтому должен был нокаутировать Авни. Так и произошло. Я готов ко всем, поскольку выступаю против лучших. И не имеет значения, кто это. Мне пришлось сразиться с Йылдырымом ради возможности объединить пояса, и я пошел на это», — сказал после боя победитель.

Согласно статистике, за три раунда мексиканец нанес по сопернику 168 ударов, 67 из которых достигли цели, у турка же было 105 попыток достать соперника, но лишь 11 из них оказались удачными.

Тем временем промоутер Эдди Хирн не стал откладывать в долгий ящик и объявил об объединительном поединке Альвареса с обладателем чемпионского пояса WBO британцем Билли Джо Сондерсом сразу после завершения противостояния с Авни Йылдырымом. Бой запланирован на 8 мая, и уже подготовлен промо-ролик к нему.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Альварес похвастался элитным автопарком на 11 млн долларов.

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