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Спорт

Чудо-гол украинца Малиновского стал победным в чемпионате Италии

20:24 28 февраля 2021
Руслан Малиновский

В рамках 24-го тура итальянской серии А «Аталанта», уступившая посреди недели в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскому «Реалу», обыграла на выезде «Сампдорию» — 2:0.

Счет в матче на 40-й минуте открыл футболист сборной Украины Руслан Малиновский. Обыгравшись с Муриэлем, наш соотечественник беспрепятственно прошел до штрафной площадки соперника и нанес точный удар в девятку ворот соперника. Этот гол стал для Руслана вторым в нынешнем сезоне серии А — ранее он отличился забитым мячом в поединке 11-го тура против «Фиорентины».

После перерыва (еще один украинец Виктор Коваленко остался на лавке запасных) «бергамаски» удвоили свое преимущество и довели поединок до логической победы — 2:0, которая стала для них третьей подряд в национальном чемпионате. Подопечные Джан Пьеро Гасперини вышли на четвертое место в турнирной таблице, уступая лишь по дополнительным показателям идущему третьим «Ювентусу», но при этом и у туринцев, и у преследующей «Ромы» на одну игру меньше по сравнению с «Аталантой».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Зубков забил красавец-гол уже на 48-й секунде матча чемпионата Венгрии.

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