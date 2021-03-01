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Спорт

Футболист сборной Украины перенес вторую сложную операцию за полгода

9:38 1 марта 2021
Никита Бурда

25-летний защитник киевского «Динамо» Никита Бурда, получивший тяжелую травму в товарищеском матче с «Колосом» в сентябре прошлого года, перенес уже вторую за полгода операцию на ахилловом сухожилии.

Как рассказал главный врач киевского клуба Андрей Шморгун в комментарии официальному сайту «бело-синих», повторное оперативное вмешательство было проведено в январе, после чего футболисту предстоит длительный, до полугода, период реабилитации.

После тяжелой травмы футболисту пришлось перенести уже две операции

Отметим, что свой последний официальный матч в футболке «Динамо» защитник, имеющий в своем активе восемь поединков за национальную сборную, провел 16 июля 2020 года против луганской «Зари». Перед этим футболист перенес еще одну сложную травму колена, из-за которой был вне игры с сентября 2019-го по июль 2020-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» сыграет с испанским «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги Европы.

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