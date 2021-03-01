Умер знаменитый отец экс-футболиста киевского «Динамо»

В Загребе на 65-м году жизни скончался легендарный экс-футболист загребского «Динамо», венского «Рапида» и сборной Югославии Златко Кранчар.

Еще 18 февраля он попал в больницу Задара, испытывая проблемы с печенью. После десяти дней лечения его состояние ухудшилось, и врачи приняли решение о переводе в столичный госпиталь в Загребе. К сожалению, спасти экс-футболиста и тренера не удалось.

Отметим, что за свою игровую карьеру Златко смог стать легендой сразу для двух клубов. Выступая за родное загребское «Динамо» в 1973—1983 годах, он стал чемпионом Югославии и дважды обладателем Кубка страны, а в составе венского «Рапида», цвета которого защищал с 1983-го по 1990-й, дважды выиграл чемпионат Австрии и стал обладателем Кубка кубков в 1985-м.

После завершения карьеры проявил себя в тренеском деле. С загребским «Динамо» дважды стал чемпионом Хорватии, а один раз привел к золотым медалям скромный «Загреб». Возглавляя сборную Хорватии в 2004—2006 годах, вывел национальную команду в финальную часть ЧМ-2006 в Германии — правда, там хорваты не смогли выйти из группы.

Сын Златко Кранчара также стал успешным футболистом. Нико выступал за загребское «Динамо», английские «Портсмут» и «Тоттенхэм», шотландский «Рейнджерс», также провел за киевское «Динамо» 22 матча во всех турнирах в период с 2012-го по 2015-й.

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