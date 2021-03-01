Где и когда смотреть онлайн «Динамо» — «Колос»: расписание трансляций матчей ¼ финала Кубка Украины

В среду, 3 марта, в четырех городах страны состоятся четвертьфинальные поединки розыгрыша Кубка Украины.

Действующий обладатель трофея «Динамо» после побед в Лиге Европы над «Брюгге» (1:0) и в премьер-лиге над «Львовом» (4:1) сразится на столичном «Олимпийском» с «Колосом» из Коваливки, который в нынешнем сезоне уже отобрал очки не только у команды Мирчи Луческу (2:2), но и у «Шахтера» (0:0).

Букмекеры прогнозируемо считают фаворитом предстоящего матча хозяев поля. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу динамовцев в основное время принимает с коэффициентом 1,28, на ничью — 5,80, на выигрыш парней Руслана Костышина — 10,00.

Лидер первой лиги «Агробизнес» из-за неготовности футбольного поля в Волочиске примет «Шахтер», выбивший из Лиги Европы «Маккаби» из Тель-Авива, на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Еще один представитель второго по силе дивизиона «Верес» из Ровно будет противостоять «Заре», сенсационно обыгравшей в прошлые выходные «Шахтер» (1:0). Встречу команд Юрия Вирта и Виктора Скрипника примет стадион «Авангард» в Луцке.

На «Днепр-Арене» ожидается противостояние «Днепра-1» и «Александрии», которым предстоят две очные встречи за неделю (8 марта соперники также сыграют друг с другом в рамках 17-го тура премьер-лиги). Напомним, что в поединке первого круга УПЛ подопечные Владимира Шарана разгромили команду Игора Йовичевича — 4:1.

Кубок Украины. ¼ финала

3 марта (среда)

«Верес» — «Заря» 15:00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Колос» 17:00 «2+2»

«Днепр-1» — «Александрия» 19:00 УНИАН

«Агробизнес» — «Шахтер» 19:00 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет «Вильярреалом», а «Шахтер» — с «Ромой».

Фото ФК «Динамо»

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