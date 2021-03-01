Экс-президент «Барселоны» арестован: его обвиняют в коррупции

Полиция Каталонии после обысков, проведенных в офисе футбольного клуба «Барселона», арестовала экс-президента «блау-гранас» Жозепа Бартомеу, подавшего в отставку со своего поста в конце октябре 2020-го, в рамках расследования дела о коррупции.

Органы правопорядка небезосновательно полагают, что именно по распоряжению Бартомеу каталонский клуб несанкционированно, без согласования с членами правления, заплатил круглую сумму (более 200 тысяч долларов) компании I3 Ventures, которая должна была критиковать в социальных сетях ключевых исполнителей «блау-гранас» во время скандала, получившего название Барсагейт. В частности, нападкам подвергались аргентинец Лионель Месси, не желавший подписывать новое соглашение с «Барселоной», Жерар Пике, вложившийся в проект по обновлению теннисного Кубка Дэвиса, а также легенды клуба Хосеп Гвардиола и Хави.

В феврале прошлого года Бартомеу, занимавший на тот момент долность президента каталонского клуба, отверг все обвинения в свой адрес. Но убедил он не всех — восемь членов правления «блау-гранас» подали официальную жалобу в полицию, что повлекло за собой расследование, которое продолжается уже несколько месяцев.

Кроме 58-летнего Бартомеу, также, по информации Cadena SER, в его доме были арестованы еще трое фигурантов расследования — исполнительный директор «Барселоны» Оскар Грау, глава юридического отдела Роман Гомес и бывший советник Бартомеу Хайме Масферрер, уволенный еще в октябре 2020-го за участие в скандале.

Примечательно, что после того, как в начале 2020 года ситуация всплыла наружу, тогдашний президент клуба признал, что действительно нанимал специалистов компании I3 Ventures, но не для критики Месси и компании, а для анализа социальных сетей. Впрочем, его утверждения не были уж слишком убедительными.

«Это позор, что клуб потратил деньги на то, чтобы критиковать нас. Как игроку „Барселоны“, мне больно видеть, как мой клуб тратит деньги — деньги, которые они теперь просят у нас, — чтобы критиковать не только людей, которые ранее имели отношение к клубу, но и игроков, которые все еще продолжают защищать его честь», — говорил тогда Жерар Пике.

Отметим, что Бартомеу возглавлял каталонский клуб с 2014-го по 2020-й год. За это время «блау-гранас» четыре раза стали чемпионами Испании, стали победителями Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателями Суперкубка УЕФА в 2015-м

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев получил три года тюрьмы за участие в коррупции и громком допинг-скандале.

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