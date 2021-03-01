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Спорт

Клуб УПЛ выгнал главного тренера после разгрома от «Динамо»

17:09 1 марта 2021
Виталий Шумский

ФК «Львов», потерпевший разгромное домашнее поражение от «Динамо» в матче чемпионата Украины, решил расстаться с главным тренером.

48-летний Виталий Шумский, который возглавлял команду с октября 2020-го с приставкой «исполняющий обязанности», покинул «горожан» по обоюдному согласию сторон. Вместе с наставником ушел и его помощник Тарас Мазур.

Под руководством Шумского львовяне провели в УПЛ девять матчей, в которых одержали три победы, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения, занимая последнее место в турнирной таблице.

Имя нового главного тренера в клубе обещают назвать 2 марта. Но, по информации «ТаТоТаке», сообщивших об отставке Шумского еще до официальной информации, руководители «Львова» уже определились с заменой. Новым наставником команды станет экс-футболист киевского «Динамо» Анатолий Бессмертный, который последнее время работал в житомирском «Полесье», выступающем в первой отечественной лиге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что донецкий «Олимпик» назначил главным тренером экс-наставника сборной Украины Юрия Калитвинцева.

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