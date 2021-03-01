«Мое тело просит об этом»: невеста Роналду рассказала о своей страсти

Возлюбленная пятикратного обладателя «Золотого мяча» португальца Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, не стесняющаяся снимать с себя всю одежду ради фотосъемок, откровенно поведала о своей главной страсти в жизни.

«Танцы — моя страсть. Я занимаюсь балетом 15 лет, и танец у меня в крови. Я всегда танцую, каждый день, мне просто нужно немного музыки, в любом ритме. И мое тело движется, даже не осознавая этого. Когда я танцую, связь с собой больше, чем в любой другой момент. Танец — это часть моей сущности как личности. Каждый день мне нужно немного потанцевать… Мое тело просит меня об этом, и мое сердце тоже. Танцы сформировали меня как личность, они дали мне большую дисциплину, настойчивость и здоровый образ жизни. Я хочу, чтобы мои дети тоже попробовали. Когда пандемия закончится, я подумаю об этом», — поделилась сокровенным Джорджины в интервью журналу Sport Week, выпускающемся одним из самых популярных изданий Италии La Gazzetta dello Sport.

Также 27-летняя красавица поделилась, какое место в ее жизни занимают тренировки в спортзале и какова роль в ее занятиях спортом возлюбленного. «Бывают дни, когда я тренируюсь больше, в другие — меньше. Это зависит от того, нужно ли мне это, хочу ли я этого. Я не помешана на том, чтобы быть худой. Мне нравится моя фигура. Я придерживаюсь хорошей и здоровой диеты. Когда мне хочется, я могу ее нарушить. Разнообразие — это ключ. Я бы хотела тренироваться каждый день — по часу в день, 4−5 раз в неделю. Мы делим спортзал с Криштиану, потому что он у нас в доме только один! Я многому у него научилась. Он помогает мне, учит и мотивирует меня. В конце концов, вы являетесь отражением того, что вы видите… И я вижу Роналду. Хотя я уже была здоровой и спортивной женщиной, сегодня и каждый день благодаря ему я чувствую себя еще лучше. Сначала мне было стыдно тренироваться рядом, он все еще Криштиану Роналду. Но потом все изменилось. Он — мое вдохновение и моя большая любовь», — добавила Родригес.

Напомним, что Криштиану Роналду в день рождения Джорджины отвез свою возлюбленную на лыжный курорт Валле-д'Аоста. При этом пара нарушила правила карантина, и если это будет доказано, португальцу грозит штраф в размере 400 евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джорджина Родригес потешила подписчиков фотографиями в ярко-красном белье на фоне новогодней елки.

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