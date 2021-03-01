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Спорт

Двукратная чемпионка мира Коукалова стала телеведущей и ждет ребенка

16:11 2 марта 2021
Габриэла Коукалова

Знаменитая чешская биатлонистка, двукратная чемпионка мира, победитель Кубка мира и обладатель трех медалей Олимпийских игр 31-летняя Габриэла Коукалова, объявившая в прошлом году о разводе с мужем, ждет ребенка. Об этом она сообщила в эфире телеканала Primě, сообщает idnes.cz.

«Мы с молодым человеком очень благодарны за это радостное событие, это подарок для нас. У нас обоих были мечты о семье, но из-за моей загруженности, а также не очень приятных обстоятельств, с которыми мне пришлось столкнуться, мы некоторое время не планировали это», — рассказала Габриэла Коукалова.

Со своим парнем Милошем Кадержабеком, у которого есть собственный ресторанный бизнес, спортсменка знакома давно — они были близкими друзьями. Правда, об их романе стало известно только месяц назад. Кстати, Габриэла уже пробовала себя в роли телеведущей на одном из чешских каналов.

Милош и Габриэла

Знаменитая спортсменка попробовала себя в роли телеведущей

Также Габриэла сообщила, что после развода с бывшим бадминтонистом Петром Коукалом она вернула девичью фамилию — Соукалова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Габриэла Соукалова снялась в откровенной фотосессии для Playboy.

Фото Michal Sváček, MAFRA, Instagram

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