Оседлавший электробайк Владимир Кличко возмутил подписчиков деталью гардероба

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, IBO, IBF и WBA Владимир Кличко опубликовал в Instagram фото на байке.

«Поистине трудно представить, что у нас уже есть возможность кататься на крутых мотоциклах с нулевым выбросом вредных веществ, которые полностью на электричестве — и это так весело!», — написал боксер.

Но не все разделили восторг Кличко насчет экологичности этого транспорта. Так, в топы комментариев вышел ироничный вопрос подписчицы, а что насчет утилизации батарей.

Обратили внимание и на теннисную обувь спортсмена, отметив, что такие кеды не для езды на байке, а парни думают, что крутые, пока не попадут в аварию.

Напомним, Владимир Кличко недавно провел спарринг. Возможно, спортсмен снова готовится выйти на ринг. Свой последний поединок наш знаменитый соотечественник провел в апреле 2017 года, потерпев поражение техническим нокаутом от британца Энтони Джошуа в поединке за вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBO и титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Фото logincasino.com, Instagram/klitschko

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