27.81 / 28.02 33.36 / 33.76
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Оседлавший электробайк Владимир Кличко возмутил подписчиков деталью гардероба

8:08 2 марта 2021
Владимир Кличко

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, IBO, IBF и WBA Владимир Кличко опубликовал в Instagram фото на байке.

«Поистине трудно представить, что у нас уже есть возможность кататься на крутых мотоциклах с нулевым выбросом вредных веществ, которые полностью на электричестве — и это так весело!», — написал боксер.

Но не все разделили восторг Кличко насчет экологичности этого транспорта. Так, в топы комментариев вышел ироничный вопрос подписчицы, а что насчет утилизации батарей.

Обратили внимание и на теннисную обувь спортсмена, отметив, что такие кеды не для езды на байке, а парни думают, что крутые, пока не попадут в аварию.

Напомним, Владимир Кличко недавно провел спарринг. Возможно, спортсмен снова готовится выйти на ринг. Свой последний поединок наш знаменитый соотечественник провел в апреле 2017 года, потерпев поражение техническим нокаутом от британца Энтони Джошуа в поединке за вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBO и титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Фото logincasino.com, Instagram/klitschko

3585

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Кличко

Оседлавший электробайк Владимир Кличко возмутил подписчиков деталью гардероба

Горбунов с сыном

«Зачем такое показывать?» Горбунов разозлил подписчиков фотографией с сыном

Меладзе

Меладзе показал 17-летнюю красавицу дочь

Каменских и Машуковский

«Он только этого и ждет»: Каменских пожаловалась на Потапа во время флирта с тиктокером

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер