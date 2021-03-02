Знаменитый футбольный тренер Олег Романцев попал в реанимацию с острым инфарктом

Самый титулованный тренером в истории чемпионатов России по футболу 67-летний Олег Романцев экстренно доставлен в одну из больниц в Москве, сообщает телеграм-канал «112».

Стало известно, что у легендарного экс-наставника «Спартака» обнаружен острый коронарный синдром. Сейчас он находится в реанимации в одной из московских больниц, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Как информирует телеграм-канал Mash, три дня бронзовый призер Олимпийских игр-1980 жаловался на боли в груди, вчера ему стало хуже. Родственники вызвали «скорую», Романцева увезли в больницу. Врачи поставили предварительный диагноз — острый инфаркт.

«Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация тоже была неожиданной, по „скорой“, сразу сделали операцию. Инфаркт. Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, прединфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст», — цитирует Олега Романцева «РБК-Спорт».

Напомним, что, будучи футболистом «Спартака», Романцем стал в 1979 году чемпионом Советского Союза. А на тренерском мостике «красно-белых» специалист по разу побеждал в чемпионате и Кубке СССР, восемь раз добыл «золото» чемпионата России и трижды выиграл Кубок страны. Также Олег Романцев возглавлял сборную России (в том числе в знаменитом матче в «Лужниках» против команды Украины, когда Андрей Шевченко заставил допустить грубейшую ошибку голкипера хозяев Александра Филимонова), «Сатурн» и московское «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный экс-футболист Антонин Паненка попал в реанимацию с коронавирусом.

Фото championat.com

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