«Тебе пояс отправили по почте»: Ломаченко устроил «войну» с чемпионом WBC

Экс-чемпион мира в легком весе, украинский боксер Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения), проигравший титульный бой американцу Теофимо Лопесу, и обладатель пояса WBC Дэвин Хэйни (25 побед, 15 из них — нокаутом) затеяли «войну» в соцсетях.

Все началось с того, что 22-летний американец написал в Twitter: «Где, б***ь, Лома?»

«Я здесь! Жду, когда вы, трусы, решитесь на настоящую драку, а не на бой в Twitter», — неожиданно ответил Ломаченко, не писавший в соцсети с сентября 2019 года.

«Ожидание — не лучший вариант. Я думаю, ты узнал об этом из боя с Тео (Лопесом. — Авт.)», — подлил масла в огонь американец.

«Ждать — твое любимое занятие, ведь ты до сих пор ни с кем не дрался», — продолжил украинец.

«Да, я действительно ждал, ждал поединка с тобой, когда был твоим обязательным претендентом, но ты подал прошение на франчайзинговый» пояс", — ответил Хэйни.

«Ты прекрасно знаешь о том, что это не было моим решением. И тебе ли жаловаться, учитывая, что тебе отправили пояс по почте», — не унимался Ломаченко.

«Подскажи мне, кто тогда принял это решение», — написал Хэйни.

Похоже, продолжение следует…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что следующим соперником Василия Ломаченко может стать 23-летний японец Масаеши Накатами.

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