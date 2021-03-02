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Спорт

«Ты стал неинтересен публике»: на Александра Емельяненко накинулись из-за идеи боя с Джиганом

12:37 2 марта 2021
Александр Емельненко

39-летний российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассматривает идею проведения поединка с рэпером Джиганом — об этом он заявил в своем Instagram.

«Хотели бы увидеть этот бой?» — спрашивает подписчиков Александр Емельненко, разместив коллаж, на котором он изображен вместе с Джиганом.

Комментаторы скептически отнеслись к такой идее: «Джиган уснет на первой минуте», «Ты стал неинтересен публике, и поэтому начал драться с певцами, штангистами, шахматистами». «С Басковым тогда уж», «Перерастает в цирк. Какой Джиган, еще с Джигурдой замутите бой».

Напомним, Александр Емельяненко — скандальный российский боец ММА, брат еще одного известного бойца Федора Емельяненко. Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) — рэпер, который занимается боксом и кикбоксингом.

Ранее сообщалось, что Джиган в честь российского праздника разгромил мебель и автомобиль.

Фото из Instagram Александра Емельяненко

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