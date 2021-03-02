Футболист «Шахтера» ошарашил жену капитана «Динамо» необычным приглашением на юбилей

Футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов, пробившийся с одноклубниками в 1/8 финала Лиги Европы, оригинально пригласил своего друга и кума — капитана «Динамо» Сергея Сидорчука и его супругу Анну на юбилей (15 марта защитнику исполнится 30 лет).

Жена динамовца поделилась с подписчиками в Instagram фото и видео, как в их квартиру пожаловал карлик с пригласительными от Кривцова.

«Приветули красотули. Вот, ловите вам витули! По два от Кривы!» — сказал гость, передав рассмеявшейся Анне Сидорчук два мешочка-«приглашения».

Это еще что. Когда посланец развернулся, жена Сидорчука увидела на его выбритом затылке портрет своего кума Сергея Кривцова. «Можно я вас сфоткаю?» — не удержалась Анна.

«Это пригласительный на день рождения. Оторвемся от души. Обещаем», — написала жена динамовца на снимках.

Напомним, что Сергей Кривцов и Сергей Сидорчук — не только тезки, но и одноклассники, выросшие в Запорожье, а их жены — однокурсницы. Когда в 2017 году в семье динамовца родилась двойня, крестными отцами Николь и Никиты стали Кривцов и Андрей Ярмоленко.

Сергей Сидорчук и Сергей Кривцов с женами

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена капитана «Динамо» Сергея Сидорчука блеснула формами на Мальдивах.

Фото Instagram

283

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter