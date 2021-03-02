«Жалкое подобие мужчины»: отец Тайсона Фьюри размазал Уайлдера за длинный язык

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья), жестко раскритиковал бывшего соперника сына — американца Деонтея Уайлдера (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 ничья, 1 поражение). Фьюри-старший (на фото в заголовке) не особо подбирал слова, комментируя недавние заявления Бронзового бомбардировщика, уволившего после неудачи своего тренера, о «не таких» перчатках Тайсона Фьюри, а также о том, что перед боем ему что-то подмешали в воду.

«У меня нет слов — одни эмоции, — сказал Джон Фьюри в интервью YouTube-каналу SecondsOut. — Он хочет схлопотать по морде! Болтать такие позорные отмазки… Он жалкий лузер. Марк Бреланд — топ-тренер, топ-человек. Мы возьмем его тренером в любой день недели. Деонтей Уайлдер не должен даже упоминать его имени. Этого чудака побили честно и справедливо в его родной стране. Тайсон порвал его как тузик грелку, а он использует любые отмазки, чтобы опорочить его победу.

Ты — кусок дер*ма, а не человек! Когда тебя увижу — порву твою харю! Видишь это (показывает кулак — Авт.)? Ты хочешь, чтобы это запихнули в твою глотку. Не хочу говорить о тебе, отброс. Убирайся! Надеюсь, ты больше никогда не будешь драться, муд*ла".

Напомним, что в первом поединке между Фьюри и Уайлдером, который прошел в декабре 2018-го, была зафиксирована ничья, а второй бой в феврале 2020-го завершился победой британца техническим нокаутом в седьмом раунде.

Год назад Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде

Как известно, Тайсон Фьюри ведет переговоры с Энтони Джошуа о проведении в 2021 году двух боев (первый предположительно — в июне) за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсон Фьюри назвал причину срыва третьего супербоя с Деонтеем Уайлдером.

Фото Getty Images, Instagram

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