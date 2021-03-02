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Спорт

Олимпийского чемпиона Игр-1980 нашли мертвым в России

18:01 2 марта 2021
Александр Блинов

Олимпийский чемпион Игр-1980 по конному спорту Александр Блинов, пропавший еще 9 февраля, найден мертвым. Об этом ТАСС сообщили в Федерации конного спорта России (ФКСР).

Последний раз живым 66-летнего Блинова видели 9 февраля в селе Андреевское Можайского района в Подмосковье. По словам дочери спортсмена Анастасии, в этот день у него должен был быть автобус до Можайска. Утром он отправился в отделение банка, чтобы получить пенсионную карту. Последний раз его видели в местном магазине. Вечером в день исчезновения Александр Блинов не отвечал на звонки, а на следующий день телефон уже был отключен. По словам Анастасии, серьезных проблем со здоровьем у отца не было, хотя он прихрамывал на одну ногу после давней операции.

Несмотря на то, что поисках задействовали полицию и добровольцев, до начала марта местонахождение знаменитого спортсмена оставалось неизвестным.

«Тело Александра Блинова найдено сегодня неподалеку от конюшни в деревне Андреевское. От лица Федерации конного спорта России выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», — заявила пресс-секретарь ФКСР Екатерина Зобова.

На Олимпийских играх 1980 года в Москве родившийся во Фрунзе (нынешняя столица Кыргызстана — Бишкек) Александр Блинов стал чемпионом в командном троеборье и завоевал «серебро» в личном троеборье.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России погиб родившийся в Украине олимпийский чемпион Александр Иваницкий.

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