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Спорт

Украинский тренер Роман Григорчук завоевал Суперкубок Беларуси: видео серии пенальти

21:31 2 марта 2021
Роман Григорчук

Во вторник, 2 марта, на стадионе ФК «Минск» состоялся матч за Суперкубок Беларуси по футболу между чемпионом страны солигорским «Шахтером», возглавляемым украинским специалистом Романом Григорчуком, и обладателем национального Кубка БАТЭ из Борисова.

Основное время встречи сильнейшего не определило — 0:0, и судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, которую выиграл «Шахтер» — 5:4.

Добавим, что обладателем Суперкубка Украины стал еще один наш соотечественник — форвард «Шахтера» Роман Дебелко, вышедший на замену на 87-й минуте и отметившийся точным ударом в «лотерее».

Видеообзор серии пенальти в матче «Шахтер» — БАТЭ — 5:4

Команда Романа Григорчука — обладатель Суперкубка Беларуси

Отметим, что ранее 55-летний экс-наставник «Черноморца» Роман Григорчук трижды подряд побеждал с «Вентспилсом» в Латвии (в 2006, 2007 и 2008 годах), выигрывал чемпионат Казахстана с «Астаной» (в 2019-м) и чемпионат Беларуси с «Шахтером» (в 2020-м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что возглавляемый Григорчуком «Шахтер» проиграл на сборе в Эмиратах киевскому «Динамо».

Фото ФК «Шахтер» (Солигорск)

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