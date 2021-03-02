Вратарю сборной Украины Андрею Лунину перепало авто за два с половиной миллиона

Голкипер сборной Украины и «Реала» Андрей Лунин, не очень удачно дебютировавший за мадридцев в матче Кубка Испании, похвастался в Instagram новым «железным конем».

17-й сезон подряд автомобильный партнер Королевского клуба вручил всем футболистам и тренерам первой команды ключи от новеньких Audi, которыми мадридцы будут пользоваться ровно год. 22-летний подопечный Зинедина Зидана теперь ездит на Audi Q7 50 TDI quattro tiptronic стоимостью 78 тысяч евро (примерно 2,6 млн гривен).

«Пушка! Бомба! Петарда!», «Неплохо поднялся», «Будущий Касильяс», «Одно фото — две машины», «Андрей ты правда собрался окончательно уйти из „Реала“? Я бы посоветовал хорошо подумать не совершать ошибку, возможно в конце сезона будут какие то изменения, и ты получишь свой шанс проявить себя!» — пишут подписчики.

Интересно, что самый скромный автомобиль в команде — Q5 40 TDI quattro S tronic стоимостью 50 тысяч евро — выбрал себе знаменитый французский форвард Карим Бензема. А вот самую дорогую машину — Audi RS Q8 за 160 тысяч евро — получил уругвайский полузащитник мадридцев Федерико Вальверде.

Кстати, два года назад украинский голкипер, выступавший на правах аренды за «Леганес», засветил Infiniti, который купил себе в Испании. «Очень хотелось иметь собственный автомобиль. Два года откладывал на него деньги. И вот, наконец купил», — рассказал тогда Андрей Лунин в одном из интервью, показав машину.

Напомним, что самый молодой вратарь в истории сборной Украины Андрей Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года за 8,5 млн евро, но первые сезоны играл в аренде за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо». Летом прошлого года голкипер вернулся в «Реал», но пока проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Лунин в составе сборной Украины стал чемпионом мира U20 и был признан лучшим голкипером турнира.

Фото Instagram, ФК «Реал»

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