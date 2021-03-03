Златан Ибрагимович зажег со сцены фестиваля в Сан-Ремо

Знаменитый футболист «Милана» Златан Ибрагимович, который недавно вложил 3 млн евро в покупку участка леса для того, чтобы там охотиться и рыбачить, дебютировал на популярном музыкальном фестивале в Сан-Ремо, проводящемся с далекого 1951 года.

Накануне титулованный форвард, выбывший из строя на несколько недель из-за травмы, вышел на сцену театра «Аристон» под песню «Утро» сербской певицы боснийского происхождения Нады Топчагич в качестве соведущего. При этом звездный нападающий пошутил, что теперь он является директором мероприятия и будет устанавливать правила. Не обошлось и без шуток про футбол.



«В конкурсе будет 22 певца, 11 против 11, иначе это неправильно. Учитывая, что их 26, продайте четырех. Слышал кто-то нужен «Ливерпулю». Если нет, то отправьте их в сад, я заставлю их работать.

Еще сцена. Она слишком маленькая. Создана для маленьких людей вроде вас. Мне нужна сцена 105 на 68 метров, как поле на «Сан-Сиро. Я буду лучшим на этой сцене. Не только сегодня, но и навсегда», — заявил 39-летний Златан Ибрагимович.

Кстати, в четверг, 4 марта, Ибра споет в Сан-Ремо в дуэте со своим другом — победившим рак главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем. Швед и серб исполнят композицию Io Vagabondo («Я — бродяга») 1972 года из репертуара группы Nomadi.

«Я хуже всего умею петь и танцевать. Ибра — тоже ужасный певец. По крайней мере, мы рассмешим людей», — цитирует Синишу Михайловича Sky Italia.

Синиша Михайлович и Златан Ибрагимович

Кстати, Ибрагимович и Михайлович станут далеко не первыми футбольными звездами на фестивале в Сан-Ремо. Ранее гостями праздника музыки уже были Криштиану Роналду, Роберто Баджо и Франческо Тотти.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 39-летний Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в карьере.

Фото sportmediaset.mediaset.it, Instagram

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