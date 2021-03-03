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Спорт

Власти Франции объявили решение по матчу отбора ЧМ-2022 с Украиной

11:11 3 марта 2021
Франция&nbsp;— Украина

Стартовый поединок отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Франции и Украины состоится 24 марта при пустых трибунах стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, сообщает L'Équipe.

По информации издания, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой местные власти отказали Федерации футбола Франции в допуске 30% зрителей от вместимости арены в пригороде Парижа. В регионе действует запрет на посещение массовых мероприятий.

Напомним, что именно в спарринге в Францией сборная Украины потерпела в прошлом году самое крупное поражение в своей истории (1:7).

Как известно, кроме подопечных Дидье Дешама, в одной группе отбора ЧМ-2022 с командой Андрея Шевченко сыграют сборные Боснии и Герцеговины, Финляндии и Казахстана.

Ближайшие домашние поединки «желто-синие» проведут на «Арене-Львов» — 28 марта против финнов и 31 марта против казахов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь матчей сборной Украины в квалификации ЧМ-2022.

Фото uaf.ua

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