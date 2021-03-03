Известный спортивный телекомментатор Юрий Розанов умер в 59 лет
В России на 60-м году жизни скончался известный телекомментатор Юрий Розанов. Об этом сообщил в Twitter один из его коллег.
«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал Михаил Моссаковский.
«Не стало Юры Розанова. Горе», — подтвердил комментатор Василий Уткин.
За годы на телевидении Розанов со знанием дела комментировал футбольные и хоккейные матчи. С сентября 2012-го по апрель 2014-го россиянин работал в нашей стране на каналах «Украина» и «Футбол», комментирую, в частности, поединки Евро-2012.
«Мне было так хорошо в Украине, как не было нигде лет, наверное, десять. Но сейчас и впрямь я не могу уйти от ежеминутного переживания из-за политической ситуации. Я всегда был (старался) вне политики. И счастлив, что Господь дал мне заниматься делом, где это вроде в принципе возможно. В принципе. Но не выходит. И я думаю, что единственная возможность начать комментировать снова — это быть с семьей», — объяснял свое решение вернуться на родину Юрий Розанов после начала войны на востоке Украины в 2014 году.
В 2019-м Розанов не выходил в эфир из-за рака, но позже прошел несколько сеансов химиотерапии и вновь вернулся к работе, продолжая лечение от онкологического заболевания.
«Надо радоваться каждому дню, но не как последнему. Сегодня хорошо, а завтра еще лучше. А послезавтра — лучше, чем завтра. Так и живу», — говорил комментатор.
В 2012 году Юрий Розанов был награжден премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер знаменитый футболист «Ливерпуля» Майкл Робинсон, ставший звездой телевидения.
Фото Instagram235
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