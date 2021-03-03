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Спорт

Выживший в авиакатастрофе «Шапекоэнсе» парень уцелел после падения автобуса в 100-метровую пропасть

14:01 3 марта 2021
Эрвин Тумири Чоке

Кто-кто, а 30-летний боливийский авиамеханик Эрвин Тумири Чоке точно родился в рубашке. Даже в двух! В ноябре 2016-го парень был членом экипажа самолета с бразильской футбольной командой «Шапекоэнсе» на борту, разбившегося в горах Колумбии. Тогда из 77 пассажиров жуткую авиакатастрофу пережили лишь шесть — среди них и Чоке, который отделался порезами руки и подбородка, а также болями в позвоночнике.

Во вторник, 2 марта, боливиец стал участником еще одной трагедии, сообщает Opinión Bolivia. Авиамеханик ехал на работу в автобусе, который сорвался с высоты 100 метров в горах Боливии. В салоне находилось 45 пассажиров. По крайней мере, 21 человек погиб, а остальные находятся в больнице или до сих пор не найдены. Среди уцелевших оказался и Чоке: у боливийского «счастливчика», который во время аварии спал, рваная рана колена, которую уже зашили, и царапина на спине. Он снова обманул смерть.

Автобус упал в пропасть с высоты 100 метров

30-летний Эрвин Тумири Чоке и на сей раз отделался незначительными травмами

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что выживший в авиакатастрофе футболист «Шапекоэнсе» поднял чемпионский кубок спустя четыре года после трагедии.

Фото opinion.com.bo, twitter.com/LaCaverna33

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