Свитолина разгромила японку на пути в четвертьфинал турнира в Дохе: видеообзор матча

В среду, 3 марта, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (5-я позиция в рейтинге WTA), взявшая паузу в отношениях со своим парнем Гаэлем Монфисом, успешно стартовала в одиночном разряде на престижном турнире в Дохе (Катар) с призовым фондом 565 тысяч долларов.

26-летняя одесситка, будучи на состязаниях первой «сеяной», начала выступления со второго круга, где в двух сетах разгромила 29-летнюю японку Мисаки Дои (83-я) — 6:1, 6:2.

Успех не только позволил украинке выйти вперед в очных дуэлях с представительницей Страны восходящего солнца (ранее японка победила Свитолину на Уимблдоне-2014 — 6:4, 6:1, после чего наша соотечественница взяла реванш на Уимблдоне-2015 — 3:6, 6:3, 6:2), но и заработать 15 500 долларов. Путевку в полуфинал Элина оспорит в противостоянии с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (14-я) из Беларуси, взявшей верх над немкой Лаурой Зигемунд (56-я) — 6:4, 6:2.

Кстати, именно в паре с олимпийской чемпионкой 2012 года (в миксте) 31-летней Азаренко Свитолина выступила в Дохе в парном разряде, но, к сожалению, в первом же раунде украинско-белорусский дуэт капитулировал перед немкой Зигемунд и россиянкой Еленой Весниной — 6:4, 5:7, 8:10.

Добавим, что свой лучший результат в Дохе Свитолина показала в 2019 году, когда дошла до полуфинала, где уступила румынке Симоне Халеп.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина снялась в Киеве в откровенной фотосессии.

Фото Jimmie48

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