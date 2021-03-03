«Динамо» в валидальной серии пенальти выбило «Колос» из Кубка Украины: видеообзоры матчей ¼ финала

В четверг, 3 марта, в матчах в Луцке, Киеве и Днепре определяются полуфиналисты розыгрыша Кубка Украины по футболу.

Кубок Украины. ¼ финала

«Динамо» (Киев) — «Колос» (Коваливка) — 0:0. По пенальти — 4:3.

«Динамо»: Бойко, Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко (Тымчик, 115), Сидорчук (Андриевский, 115), Шапаренко, Буяльский, Цыганков (Родригес, 25), де Пена (Леднев, 66), Беседин (Супряга, 96).

До противостояния соперников на «Олимпийском» динамовцы уже теряли очки в противостоянии с «Колосом» в поединках премьер-лиги и в прошлом сезоне (0:2), и в нынешнем (2:2). Так что действующему обладателю трофея нужно было держать с боевитыми подопечными Руслана Костышина ухо востро.

Первый тайм противостояния стал лишним тому подтверждением. Парни из Коваливки не только мало что позволили «Динамо» в атаке (ни одного удара в створ!), так еще сами смело шли вперед, подав за 45 минут у ворот Бойко шесть (!) угловых. В одном из эпизодов только блестящая реакция голкипера киевлян спасла хозяев поля от гола после удара Петрова. Более того, еще в середине первого тайма «Динамо» потеряло своего лучшего бомбардира Цыганкова, повредившего мышцу бедра.

Во втором тайме «Динамо» заиграло в атаке куда активнее, а страсти на поле накалились еще сильнее. Фолы, стычки, «горчичники» и… красная карточка наставнику гостей Костышину (тренер выбежал на поле, требуя у арбитра пенальти в ворота хозяев и вторую желтую карточку для де Пены). В итоге основное время победителя не определило — 0:0.

В ходе овертайма Луческу бросил в бой чемпиона мира U20 Супрягу, а позже Андриевского и не игравшего с августа прошлого года из-за тяжелой травмы Тымчика, но счет на табло «Олимпийского» так и не изменился.

Судьба путевки в полуфинал решала серия пенальти, которую удачнее выполнили футболисты «Динамо» — 4:3 (у «бело-синих» сплоховали Леднев и Караваев, у гостей — Задоя, Гавриш и Ильин).

«Верес» (Ровно) — «Заря» (Луганск) — 1:2 (Шестаков, 18, с пенальти — Иванисеня, 25, Кочергин, 59). На 76-й минуте удален Панасенко («Верес»).

Команда Юрия Вирта, идущая второй в первой лиге (по потерянным очкам «Верес» — лидер), принимала одного из грандов элитного дивизиона на стадионе «Авангард» в Луцке. И если коллектив из Ровно с начала года ограничился лишь спаррингами на сборе в Турции, то подопечные Виктора Скрипника после возобновления сезона уже успели обыграть в УПЛ «Десну», «Мариуполь» и чемпиона страны «Шахтер», пропустив в трех встречах всего один мяч.

Тем не менее «Верес», игрокам которого за выход в полуфинал были обещаны руководством клуба 2 млн гривен премиальных, дал бой более опытному сопернику. И кто знает, чем бы все закончилось, если бы при счете 1:1 судьи не отменили бы чистый гол форварда ровенчан Шестакова. А так, точные удары Иванисени и Кочергина принесли луганчанам путевку в полуфинал турнира.

«Как можно арбитра из Запорожья назначать на матч команды, которая семь лет базируется в Запорожье?» — недоумевал после финального свистка главный тренер «Вереса» Юрий Вирт.

В среду, 3 марта, проходят еще два кубковых поединка: «Агробизнес» (Волочиск) — «Шахтер» и «Днепр-1» — «Александрия».

Жеребьевка полуфинальных пар Кубка Украины состоится в четверг, 4 марта, в столичном Доме футбола, а сами матчи будут сыграны 21 апреля. Финальный поединок турнира намечен на 12 мая в Тернополе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с «Вильярреалом», а «Шахтер» — с «Ромой».

Фото ФК «Динамо»

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