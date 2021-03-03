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Спорт

Сборная Украины по футзалу в отборе на Евро-2022 уступила в гостях Хорватии: видео матча

22:08 3 марта 2021
Хорватия&nbsp;— Украина

В среду, 3 марта, сборная Украины по футзалу, разгромившая на старте турнира албанцев (10:3), провела очередной отборочный матч чемпионата Европы, финальную часть которого примут в следующем году Нидерланды.

На арене «Градски Врт» в Осиеке подопечные Александра Косенко сразились со своим главным конкурентом в борьбе за победу в группе — командой Хорватии — и, к сожалению, на последних минутах уступили — 2:3 (Педяш, 9, Малышко, 19 — Сутон, 2, Еловчич, 35, Перич, 38). Отметим, что хорваты занимают в европейском футзальном рейтинге 7-ю позицию, а Украина — 10-ю.

Видео матча

Еще в одном поединке в группе сборная Дании в гостях одолела албанцев — 3:1.

Положение команд: 1. Хорватия — 9 очков (3 матча); 2. Украина — 3 (2); 3. Дания — 3 (2); 4. Албания — 0 (3).

Напомним, что сборная Украины должна были стартовать в отборе Евро-2022 еще 27 января домашней игрой с датчанами, но, по решению УЕФА, встречу перенесли на 8 апреля, поскольку датские власти запретили своей сборной покидать пределы страны из-за пандемии коронавируса.

В следующем матче «желто-синие» в воскресенье, 7 марта, примут Хорватию во дворце спорта «Юность» в Запорожье.

Добавим, что в финальный турнир чемпионата Европы, кроме хозяев турнира голландцев, выйдут восемь победителей групп, шесть лучших вторых команд, а также победитель плей-офф между двумя худшими вторыми сборными.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Бельгии в матче отбора Евро-2022 забила два гола-красавца в поединке с финнами.

Фото uaf.ua

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