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Спорт

Олимпийская чемпионка из России дисквалифицирована за допинг

8:37 4 марта 2021
Оксана Сливенко

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 по тяжелой атлетике Оксана Сливенко отстранена международной федерацией (IWF). 34-летняя спортсменка, выступавшая в категории до 69 кг и установившая несколько мировых рекордов, подозревается в применении запрещенного препарата на основании данных, полученных из Московской лаборатории.

«Если будет установлено, что спортсменка не нарушала антидопинговых правил, соответствующее решение также будет опубликовано. IWF не будет давать никаких комментариев по делу до тех пор, пока оно не будет закрыто», — говорится в сообщении IWF.

Отметим, что по иронии судьбы свое олимпийское «золото» Сливенко завоевала тоже благодаря допингу. Все дело в том, что на самих Играх Оксана стала серебряным призером, но спустя девять лет, в 2017-м, титул олимпийской чемпионки все же перешел к ней после дисквалификации китаянки Лю Чуньхун.

Сливенко стала олимпийской чемпионкой Пекина-2008 лишь спустя девять лет после Игр

Добавим, что россиянка, которая также является трехкратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы, завершила спортивную карьеру в 2014 году, а недавно родила ребенка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российские спортсмены не допущены на чемпионат мира по легкой атлетике.

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