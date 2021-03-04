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Спорт

Пари на 340 тысяч долларов: два вратаря НХЛ заключили необычную сделку

10:45 4 марта 2021
Картер Харт и Тристан Джарри

Голкиперы двух клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Картер Харт из «Филадельфии» и Тристан Джарри из «Питтсбурга», заключили между собой необычное пари.

Хоккеисты договорились между собой, что тот, кто одержит больше побед в очных противостояниях их команд в нынешнем сезоне, получит в свое распоряжение на неделю элитный спорткар Lamborghini Huracan Performante стоимостью порядка 340 тысяч долларов. Все дело в том, что спортсмены знакомы с владельцем элитного автосалона, который и предложил им подобную сделку.

Вот на такую "красотку" поспорили Харт и Джарри

Отметим, что в нынешнем сезоне «Питтсбург» и «Филадельфия» провели между собой три матча, и пока преимущество на стороне последних — 2:1. До конца нынешнего сезона командам предстоит провести еще пять поединков.

Добавим, что «Питтсбург» и «Филадельфия» выступают в восточном дивизионе лиги. На данный момент у обеих команд по 25 очков и делят 4−5 места, но «пингвины» провели на два матча больше и уступают сопернику по дополнительным показателям.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент австрийского «Вольфсбергера» проиграл спор футболистам и побрился налысо.

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