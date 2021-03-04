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Спорт

Я же мать: известная баскетболистка покормила младенца грудью прямо во время матча

14:55 4 марта 2021
Антонелла Гонсалес

Неординарный эпизод произошел в матче чемпионата Аргентины по баскетболу среди женщин между командами «Томас де Рокамора» и «Велес Сарсфилд».

Перед возобновлением игры после большого перерыва игрок хозяек Антонелла Гонсалес отлучилась на скамейку запасных, где взяла на руки свою 11-месячную дочь и начала… кормить ее грудью.

«Я всегда кормила ее грудью перед началом игр, но на этот раз это необходимо было сделать именно в тот момент. Мы уже завершили установку на вторую половину матча, и я обратилась к тренеру, чтобы он дал мне время. Это выглядело вполне естественно», — рассказала Гонсалес после матча.

К слову, партнерши Антонеллы не сочли ее поступок странным, а клуб на своей странице в Twitter разместил фото кормящей баскетболистки, оставив подпись: «Пусть все матери почувствуют, что это возможно».

Отметим, что «Томас де Рокамора», за которую выступает Гонсалес, одержала уверенную победу — 61:44, выйдя на первое место в турнирной таблице. Что касается добросовестной матери, то она также внесла свою лепту в успех, набрав 8 очков и сделав 2 подбора.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская призер Олимпийских игр легкоатлетка Кристина Стуй родила первенца.

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