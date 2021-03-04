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Спорт

«Плохо припарковал свой «Феррари»: мать детей Ибрагимовича рассказала историю знакомства с известным футболистом

16:13 4 марта 2021
Златан Ибрагимович и Хелена Сегер

49-летняя шведская модель Хелена Сегер, состоящая с 2002 года в гражданском браке со знаменитым футболистом «Милана» Златаном Ибрагимовичем, который младше ее на 11 лет, поведала интересную историю знакомства с будущей футбольной звездой.

«Он плохо припарковал свой „Феррари“ в Мальме. Он сделал это так, что мой „Мерседес“ не мог выехать оттуда. Я довольно грубо сказала ему убрать машину. Вот так я ему и понравилась. Жить с ним нелегко, но могу признаться, что со мной не легче», — разоткровенничалась женщина в интервью модному глянцу Elle.

Также Хелена, которая в отношениях со Златаном родила двух детей — сыновей Максимилиана и Винсента, поделилась своей версией, почему до сих пор не узаконила отношения с Ибрагимовичем. «Свадьба может нарушить мое ощущение независимости. Я не хочу, чтобы меня знали просто как жену футболиста или победительницу конкурсов красоты. Я думаю, люди не знают, как много я училась, работала и боролась», — отметила Сегер.

Ибрагимович воспитывает вместе с Сегер двух общих сыновей

Примечательно, что летом прошлого года Ибрагимовичу приписывали роман с эффектной итальянской журналисткой Дилеттой Леоттой. Слухи распустились после того, как футболист был замечен в ресторане, где девушка праздновала свой день рождения, но дальнейшего развития история с якобы супружеской изменой так и не получила.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-жена звездного российского футболиста Кержакова бросила своего нового мужа спустя три недели после свадьбы на Мальдивах.

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