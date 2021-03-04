Украина финишировала в секунде от медали на этапе Кубка мира по биатлону

В четверг, 4 марта, в чешском Нове-Место стартовал 8-й этап Кубка мира по биатлону. Первой гонкой стала женская эстафета 4×6 км.

На первом этапе Дарья Блашко использовала лишь один дополнительный патрон на двух огневых рубежах и передала эстафету третьей с отставанием всего 2,3 секунды от лидеров. Юлия Джима, бежавшая на втором этапе, при трех дополнительных патронах удержала третью строчку для нашей команды. А вот Анастасии Меркушиной не удалось избежать штрафного круга и в итоге на заключительный этап Елена Пидгрушная (на фото в заголовке) ушла девятой. Наша капитан блестяще провела свой отрезок и, использовав лишь один дополнительный патрон, пришла к финишу четвертой, отстав менее чем на секунду от Франции.

Примечательно, что наша команда была под угрозой дисквалификации. Организаторы усмотрели нарушение со стороны Юлии Джимы при передаче эстафеты Анастасии Меркушиной и изначально аннулировали результат наших девушек, но затем, после протеста со стороны представителей нашей команды, все же справедливость восторжествовала и украинкам вернули заслуженное четвертое место.

Отметим, что выиграла эстафету сборная Швеции (0 промахов + 6 дополнительных патронов, 1:03:26,6 сек.), второй стала команда Беларуси (0+9, +1,2 сек.), третьей — Франции (1+8, +27,8 сек.).

Добавим, что этап Кубка мира продолжится в пятницу, 5 марта, мужской эстафетой 4×7,5 км.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские биатлонистки завоевали «бронзу» в эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

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