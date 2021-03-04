Обладатель Кубка чемпионов стал главным тренером сборной Украины

46-летний известный специалист Вадим Шахрайчук стал главным тренером национальной сборной Украины по хоккею. Такое решение было принято во время заседания совета федерации (ФХУ) в четверг, 4 марта.

«Чтобы вернуться в число 16 лучших команд мира, необходимо выполнить большой объем работы, выстроить систему заново. Для этого нам надо пройти через ряд шагов, а именно — создание четкого процесса отбора и подготовки игроков в национальную команду, обдуманная натурализация, регулярные семинары для тренерского штаба, повышение уровня национального чемпионата за счет уменьшения в нем количества легионеров, а также создание профильных комитетов в ФХУ. Верю, что это поможет нам на пути к достижению высоких целей», — передает слова нового наставника национальной команды, который и сам имеет в составе «желто-синих» 83 матча, среди которых и поединки Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити, официальный сайт ФХУ.

Добавим, что Шахрайчук за 22 года игровой карьеры, с 1991-го по 2013-й, выступал за клубы Украины, России, Германии и Словакии. Дважды был чемпионом России, а также стал обладателем Кубка чемпионов в составе московского «Динамо». С 2015 года перешел на тренерскую стезю, поработав в столичном «Дженералзе» и новокузнецком «Металлурге», а с октября 2018-го возглавлял румынскую «Дунарею Галати».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-тренер сборной Украины по футболу Юрий Калитвинцев возглавил донецкий «Олимпик».

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