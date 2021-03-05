В субботу, 6 марта, стартует 17-й тур чемпионата Украины по футболу.

«Мариуполь» по-прежнему не может проводить домашние матчи на родном стадионе, поэтому в предстоящем поединке с «Ворсклой» будет лишь номинальным хозяином — игра пройдет в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского. Донецкий же «Шахтер» после двух подряд поражений, от «Зари» в чемпионате и перволигового «Агробизнеса» в кубковом турнире, попробует реабилитировать в противостоянии с земляками из «Олимпика».

На следующий день игровая программа продолжится тремя поединками. Киевское «Динамо» домашний матч с «Минаем» проведет в Ужгороде, поскольку в первом круге подопечные Мирчи Луческу, готовившиеся к противостояниям в групповом турнире Лиги чемпионов, проводили номинально гостевой матч с минайцами в Киеве. А луганская «Заря» попробует продлить свою победную серию, которая уже насчитывает шесть матчей во всех турнирах, в поединке с главным аутсайдером «Львовом», уволившим главного тренера Виталия Шумского после разгрома от «Динамо» в предыдущем туре.

Не останутся без футбола все поклонники игры миллионов и в Международный женский день. Черниговская «Десна», ведущая борьбу за попадание в тройку, сыграет на выезде со львовским «Рухом», а «Днепр-1» и «Александрия» после кубковой встречи проведут еще одно очное противостояние уже в рамках чемпионата.

Чемпионат Украины. 17-й тур

6 марта (суббота)

«Мариуполь» — «Ворскла» «Футбол 2» 14:00

«Олимпик» — «Шахтер» «Футбол 2» 17:00

7 марта (воскресенье)

«Динамо» — «Минай» «2+2» 14:00

«Заря» — «Львов» УНИАН 17:00

«Ингулец» — «Колос» «Футбол 1» 19:30

8 марта (понедельник)

«Рух» — «Десна» «Футбол 1» 14:00

«Днепр-1» — «Александрия» УНИАН 14:00

Положение команд:

1. «Динамо» — 37 очков (16 матчей);

2. «Шахтер» — 33 (16);

3. «Заря» — 29 (15);

4. «Десна» — 27 (16);

5. «Ворскла» — 25 (16);

6. «Александрия» — 22 (16);

7. «Колос» — 22 (16);

8. «Олимпик» — 17 (15);

9. «Мариуполь» — 17 (16);

10. «Днепр-1» — 15 (16);

11. «Рух» — 13 (16);

12. «Минай» — 13 (15);

13. «Ингулец» — 12 (16);

14. «Львов» — 12 (15).

Бомбардиры: 10 мячей — Виктор Цыганков («Динамо»); 9 — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»); 8 — Владислав Кулач («Ворскла»), Анатолий Нуриев («Минай»); 6 — Филипп Будковский, Андрей Тотовицкий (оба — «Десна»), Александр Гладкий («Заря»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Евгений Селезнев («Колос»), Младен Бартулович («Ингулец»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны полуфинальные пары Кубка Украины.

Фото ФК «Динамо»

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