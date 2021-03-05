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Спорт

«Шибануло меня физически»: Усик раскрыл инцидент с недомоганием

12:15 5 марта 2021
Усик

Непобедимый боксер-супертяжеловес Александр Усик, известный своей религиозностью, в фильме Оксаны Марченко «Паломница» рассказал, что всегда перед серьезными соревнованиями приходит в Киево-Печерскую лавру и молится. Он любит сидеть в пещерах возле захоронений Ильи Муромца или Антония. Спортсмен также рассказал об одном эпизоде, когда он ослушался священника.

По словам Усика, он не просит у Всевышнего каких-то материальных благ, а только сил, терпения и помощи в преодолении трудностей. Спортсмен также уточнил, что перед соревнованиями старается «держать маленький пост», если это позволяет ему состояние здоровья.

Усик вспомнил, как однажды ослушался своего духовника: две недели постился и при этом тренировался в полную силу.

«Недельки через две шибануло меня, шибануло физически», — рассказал спортсмен.

После этого священнослужитель посоветовал Усику лучше держать пост духовный, преодолевая соблазны. А поддерживать свои силы физически, употребляя мясо и другие продукты, необходимые организму, особенно во время напряженных тренировок.

Напомним, сейчас Усик находится в ожидании завершающей стадии переговоров о предстоящем бое с британцем Джо Джойсом за титул временного чемпиона мира по версии WBO. Представители боксеров не смогли с глазу на глаз договориться об условиях поединка, и теперь по нему назначены промоутерские торги.

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