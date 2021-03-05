Проломил стол и уехал на машине «скорой»: легендарный Шакил О’Нил эпично дебютировал в рестлинге

Четырехкратный чемпион НБА и олимпийский чемпион Атланты-1996 легендарный Шакил О`Нил, оторвавший в прямом эфире баскетбольное кольцо, решил попробовать себя в новом амплуа.

48-летний баскетболист, который при росте 216 см весит 165 кг, дебютировал в рестлинге, приняв участие в поединке «2 на 2» вместе с профессиональными рестлерами. Его партнершей стала Джейд Кэргилл, в то время как в соперниках были Коди Родес и Рэд Вельвет.

Честно говоря, этот поединок Биг Шак наверняка запомнит надолго. Изначально его огрели стулом по спине из зрительного зала, но спортсмен устоял на ногах и смог дать сдачи.

Затем уже на ринге О`Нил начал "бодаться" с Родесом, при этом продемонстрировав, что находится в хорошей физической форме.

Вот только в одном из эпизодов, пытаясь вступиться за партнершу, Шак потерял бдительность и был выброшен за канаты ринга, проломив своей массивной спиной стол.

Please send our condolences to the tables #AEWDynamite pic.twitter.com/OFY9v94zWw — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) March 4, 2021

Получившего при падении повреждения О`Нила сразу же поместили в машину скорой помощи. Правда, чтобы закрыть двери, легендарного баскетболиста попросили немного поджать коленки, поскольку в полный рост он не помещался. Правда, спустя всего пару минут Шак благополучно… сбежал из нее.

Cracking up at Shaq having to bend his knees so they could close the ambulance door pic.twitter.com/T7blaZWLVY — CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) March 4, 2021

Добавим, что, несмотря на досрочное завершение поединка баскетболистом, Джейд Кэргилл все же добыла победу для их пары. Таким образом, О`Нил с победы дебютировал в первом для себя полноценном поединке в рестлинге.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный боксер Майк Тайсон устроил массовую драку на турнире рестлеров.

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