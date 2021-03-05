Красавица Билодид раскрыла своего «героя»

Двукратная чемпионка мира 20-летняя Дарья Билодид, признанная лучшей дзюдоисткой мира, в канун праздника 8 марта призналась в любви родному человеку — матери Светлане Кузнецовой.

«Люблю 8 марта. Мне нравится ломать стереотипы и показывать, что хрупкость и женственность прекрасно сочетаются с силой, характером и боевым настроем. Есть женщины, которые меня вдохновляют. Но больше всего, конечно, моя мама. Она — мой пример стойкости духа, мой герой. И 8 марта — это прекрасный повод поблагодарить ее», — написала спортсменка трогательный пост под фото с мамой, размещенными в Instagram.

Напомним, что Дарья в конце прошлого года рассталась с футболистом киевского «Динамо» Денисом Поповым, после чего улетела на отдых в Доминиканскую республику. А, вернувшись из теплых краев, не обделила вниманием и родные Карпаты, успев насладиться настоящей снежной зимой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боксер Александр Усик сдержал данное в детстве обещание маме.

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