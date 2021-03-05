Усик провел спарринг сразу с двумя соперниками: чемпиону пришлось несладко

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик, возглавивший рейтинг WBA, решил разнообразить свой тренировочный день и вышел в ринг сразу с двумя спарринг-партнерами.

Впрочем, вступать в откровенную «рубку» с оппонентами крымчанин не стал, а показал отменную работу ног, мастерски уходя от града ударов, которые сыпались на него со всех сторон. Получилось забавно…

«Двойной удар. Часть первая», — подписал Александр под видео, размещенном на его странице в Instagram.

Напомним, что Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой за титул временного чемпиона мира с британцем Джо Джойсом. Правда, представители боксеров не смогли договориться по условиям предстоящего поединка, и его судьбу решат промоутерские торги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик получит 5 миллионов долларов за бой с Джойсом.

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