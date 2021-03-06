В ночь на субботу, 6 марта, в городе Флинт (штат Мичиган, США) прошел вечер бокса, главным событием которого стал поединок за титул абсолютной чемпионки мира в первом среднем весе между американкой Кларессой Шилдс (11 побед, 2 из них — нокаутом) и канадкой Мари-Ив Дикер (17 побед, ни одного нокаута, 1 поражение).

Несмотря на то, что обе спортсменки подходили к поединку, не имея ни одного поражения в профессиональной карьере, реальной интриги на ринге зрители так и не увидели. Шилдс, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой, доминировала на протяжении всего боя, и для Дикер большим достижением стал уже тот факт, что она выстояла все 10 раундов.

The GWOAT was DOMINANT in her victory@ClaressaShields outlanded Marie Eve Dicaire 116 punches to 31 on Friday night. (via @FiteTV) #ShieldsDicaire pic.twitter.com/dqwiYPiUEm — ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 6, 2021

Впрочем, судьи в своих оценках были единогласны, отдав безоговорочную победу Клариссе во всех раундах (все по 100:90) – что подтверждает статистика ударов.

Добавим, что благодаря своей победе Шилдс установила уникальное достижение в истории бокса. Она стала первой — как среди женщин, так и среди мужчин — кому удалось стать абсолютной чемпионкой мира в двух весовых категориях. В апреле 2019-го американка добилась этого в среднем весе, после чего опустилась в категории, собрав и здесь все пояса всего за два боя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кларесса Шилдс побила невероятный рекорд Василия Ломаченко.

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