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Спорт

Мастер-класс от Мистера: 75-летний наставник «Динамо» показал, как управляется с мячом

13:03 6 марта 2021
Мирча Луческу

Румынский наставник киевского «Динамо», получившего в соперники по ½ финала Кубка Украины перволиговый «Агробизнес», 75-летний Мирча Луческу наглядно продемонстрировал на тренировке «бело-синих», что, несмотря на почтенный возраст, не растерял профессиональных навыков.

Опытный наставник, который менее чем через полгода (29 июля) отпразднует 76-й день рождения, мастерски понабивал мячом, тем самым показав качественный пример своим подопечным.

Отметим, что Луческу завершил игровую карьеру в 1982 году, проведя более 400 матчей на профессиональном уровне. После этого тренировал клубы Румынии, Италии, Турции, России, а в Украине в качестве наставника «Шахтера» и «Динамо» провел уже 13 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сын Мирчи Луческу уволен с поста главного тренера саудовского «Аль-Хиляля».

Фото ФК «Динамо»

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