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Спорт

Украинка Джима завоевала вторую в сезоне медаль Кубка мира по биатлону

13:26 6 марта 2021
Юлия Джима

В субботу, 6 марта, в чешском Нове-Место прошел женский спринт на 7,5 км в рамках 8-го этапа Кубка мира по биатлону.

30-летняя Юлия Джима блестяще провела гонку, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. В итоге, показав приличный ход лыжами, наша соотечественница завоевала серебряную медаль, уступив всего 9,3 секунды лидеру общего зачета Кубка мира норвежке Тириль Экхофф. Третьей же стала итальянка Лиза Витоцци с отставанием в 15 секунд от победительницы.

«Я сама от себя не ожидала такой гонки! Просто пыталась выполнить качественную работу, сделать качественную тренировку. Я очень рада, что наконец смогла закрыть все десять мишеней в спринте. В целом, довольна работой лыж сегодня. На первой контрольной отметке мне сказали, что я только шесть секунд проигрываю по показателю лидера, поэтому поняла, что состояние неплохое, и сегодня можно бороться за высокий результат», — отметила после завершения гонки украинка.

Отметим, что другие наши соотечественницы результатом не порадовали. Дарья Блашко стала 16-й (0+1, +45,5 сек.), Анастасия Меркушина — 22-й (0+1, +1:05,9 сек.), Елена Пидгрушная — 34-й (2+1, +1:29,2 сек.) и Валя Семеренко — 40-й (0+2, +1:45,8 сек.).

Таким образом, Джима повторила свой успех на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, где она также стала второй в индивидуальной гонке, и поднялась в топ-20 общего зачета. Эти две медали Юлии пока остаются единственными для украинских биатлонистов в нынешнем сезоне Кубка мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборной Украины не хватило секунды до медали в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону.

Фото biathlon.com.ua

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