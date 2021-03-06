Сборная Украины в напряженном поединке обыграла Израиль в Кубке Дэвиса

5 и 6 марта в селе Погребы, что под Киевом, на корте «Marina Tennis Club» прошло матчевое противостояние в рамках первой мировой группы Кубка Дэвиса. Подопечные Андрея Медведева были явными фаворитами у специалистов, но на деле для победы пришлось приложить максимум усилий.

В первом поединке сошлись Илья Марченко (177-й в рейтинге ATP) и Даниэль Цукерман (799-й). Наш соотечественник, проиграв первый сет, уступал и по ходу второй партии со счетом 0:3, но собрал волю в кулак и вырвал победу — 1:6, 6:3, 6:2. Впрочем, Сергей Стаховский (194-й) в своем матче с Эданом Лешемом (387-й) позволил оппоненту сравнять счет в противостоянии — 3:6, 6:3, 2:6 в пользу соперника.

Решающий день в противостоянии начался для наших ребят с поражения в парном поединке. Денис Молчанов и Сергей Стаховский уступили в напряженной борьбе паре Даниэля Цукермана и Йонатана Эрлиха — 4:6, 6:4, 3:6.

После этого права на ошибку подопечные Андрея Медведева не имели, но смогли с честью выйти из сложной ситуации. Сначала Илья Марченко (на фото в заголовке) уверенно обыграл Эдана Лешема — 6:3, 6:2, принеся второе очко в поединке, а затем Сергей Стаховский справился с Ишаем Олиелом (425-й), который в экстренном порядке заменил изначально планировавшегося на матч Даниэля Цукермана, — 6:4, 6:2.

Добавим, что изначально, согласно регламенту турнира, победитель этого матча автоматически должен был пройти в квалификационный раунд финала Кубка Дэвиса, но позже правила изменили. На данный момент четыре победителя с самым низким рейтингом (среди них и Украина, занимающая лишь 35-е место в рейтинге наций) сыграют еще один дополнительный стыковой матч в ноябре 2021-го. Проигравшие сборные в матчах первой мировой группы, а также еще два неудачника стыковых матчей далее сразятся в плей-офф.

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